Вырозите в киловатах мощности: 250 Вт; 0,48 Мвт; 1350 Вт; 1,28 Мвт.
Физика
Вырозите в киловатах мощности: 250 Вт; 0,48 Мвт; 1350 Вт; 1,28 Мвт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25 кВт 480 кВт 1,35 кВт 1280 кВт=======================
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