Вырозите в киловатах мощности: 250 Вт; 0,48 Мвт; 1350 Вт; 1,28 Мвт.

Физика
Вырозите в киловатах мощности: 250 Вт; 0,48 Мвт; 1350 Вт; 1,28 Мвт.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25 кВт   480 кВт   1,35 кВт   1280 кВт=======================

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