Товарный поезд за 7 ч проходит такой же путь, что и пассажирный за 4 ч. Найдите скорость товарного поезда, если его скорость на 36 км/ч меньше скорости пассажирного поезда.

Математика

Товарный поезд за 7 ч проходит такой же путь, что и пассажирный за 4 ч. Найдите скорость товарного поезда, если его скорость на 36 км/ч меньше скорости пассажирного поезда.

Автор: Гость