Товарный поезд за 7 ч проходит такой же путь, что и пассажирный за 4 ч. Найдите скорость товарного поезда, если его скорость на 36 км/ч меньше скорости пассажирного поезда.
Математика
Товарный поезд за 7 ч проходит такой же путь, что и пассажирный за 4 ч. Найдите скорость товарного поезда, если его скорость на 36 км/ч меньше скорости пассажирного поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость товарного поезда х+36 - скорость пассажирского 7х=4(х+36) 7х=4х+144 7х-4х=144 3х=144 х=144:3 х=48 (км/час) - скорость товарного Ответ: скорость товарного поезда - 48 км/час
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