На рисунке показано преломление луча на границе стекло-воздух. Определите коэффи??иент преломление стекла.
Физика
На рисунке показано преломление луча на границе стекло-воздух. Определите коэффи??иент преломление стекла.
Ответ(ы):
Гость:
N=sinα/sinβ;α-угол падения луча=60⁰( измеряется от перпендикуляра к поверхности); β-угол преломления=30⁰; n=(√3/2):(1/2)=√3=1.7321
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