На сколько периодов делилось искусство первобытности?
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На сколько периодов делилось искусство первобытности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство первобытности делилось на 4 периода: 1) каменный век 2) медный век 3) бронзовый век 4) железный век
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