Почему советское руководство, которое в марте 1979 года отказалось ввести войска в ??фганистан, изменило свое решение в декабре? Какое изменение в позиции лидеров СССР связано с развитием ракетного кризиса?
История
Почему советское руководство, которое в марте 1979 года отказалось ввести войска в ??фганистан, изменило свое решение в декабре? Какое изменение в позиции лидеров СССР связано с развитием ракетного кризиса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В марте 1979 года советское руководство отказалось ввести свои войска в Афганистан по просьбе Тараки, по причине того, что не поощряло экстремистские шаги афганских лидеров. Советское руководство убеждало Тараки проводить более взвешенную политику. Но когда Тараки был свергнут и убит, а к власти пришел Хафизул Амин, советское руководство изменило свое решение (как раз был декабрь месяц), потому что Амин считался непредсказуемым человеком, он мог в любой момент переориентироваться на США или Китай. В этом случае у границ СССР могло возникнуть враждебное государство, чего не хотелось бы. Именно поэтому советские войска все же были введены в Афганистан. С развитием ракетного кризиса и войной в Афганистане, «холодная война» возобновилась. В 1980-1982 гг. США ввели против СССР целый ряд экономических санкций. В 1983 г. Рейган обозвал СССР «Империей зла» и призвал ликвидировать ее. Плюс начал установку новых американских ракет в Европе. В ответ на это генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов резко прекратил все переговоры с Америкой и мир подошел к грани третьей мировой войне.
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