Помогите пожалуйста, очень срочно! Нужно по этому плану сделать анализ стихотворения (ниже на фотографии).
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Помогите пожалуйста, очень срочно! Нужно по этому плану сделать анализ стихотворения (ниже на фотографии).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Прощай Зима! 2.Художественный 3.Рассуждение 4. Главная мысль заключается в том, насколько автор вдохновлен появлением ( приходом ) нового времени года.
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