Помогите пожалуйста, очень срочно! Нужно по этому плану сделать анализ стихотворения (ниже на фотографии).

Русский язык

Помогите пожалуйста, очень срочно! Нужно по этому плану сделать анализ стихотворения (ниже на фотографии).

Автор: Гость