З поданих уривків побудуйте складне речення за даною схемою.Підкресліть головні ?? другоряднічлени речення ,вказавши частини мови. Слово довірилось тобі.Воно повірило в тебе.Ти не сполохай рідного слова.Захисти його . До серця ...

Українська мова

З поданих уривків побудуйте складне речення за даною схемою.Підкресліть головні ?? другоряднічлени речення ,вказавши частини мови. Слово довірилось тобі.Воно повірило в тебе.Ти не сполохай рідного слова.Захисти його . До серця притули. [’ ],[ ],а[ ].

Автор: Гость