З поданих уривків побудуйте складне речення за даною схемою.Підкресліть головні ?? другоряднічлени речення ,вказавши частини мови. Слово довірилось тобі.Воно повірило в тебе.Ти не сполохай рідного слова.Захисти його . До серця ...
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З поданих уривків побудуйте складне речення за даною схемою.Підкресліть головні ?? другоряднічлени речення ,вказавши частини мови. Слово довірилось тобі.Воно повірило в тебе.Ти не сполохай рідного слова.Захисти його . До серця притули. [’ ],[ ],а[ ].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово довірилось тобі, воно повірило в тебе, а ти захисти його. СЛОВО - іменник, ______, ДОВІРИЛОСЯ - діє слово=====, ТОБІ - додаток, - - - - -, ВОНО - імен.,_____, ПОВІРИЛО - діє сл., ====, В ТЕБЕ - додаток - - - - -, ТИ - імен. ______, ЗАХИСТИ - д.слово =====, ЙОГО - додаток - - - - -.
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