Дополните предложения употребляя безличные глаголы: Мне не... Мне...
Русский язык
Дополните предложения употребляя безличные глаголы: Мне не... Мне...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне не спится . Мне нездоровится .
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