На сколько процентов увеличится сторонак вадрата,если его площадь увеличится на 44%?
Математика
На сколько процентов увеличится сторонак вадрата,если его площадь увеличится на 44%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,27. Но это скорее всего неверно
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