На сколько процентов увеличится сторонак вадрата,если его площадь увеличится на 44%?

Математика
На сколько процентов увеличится сторонак вадрата,если его площадь увеличится на 44%?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,27. Но это скорее всего неверно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
И хлор и кислород при нагревании реагируют с 1)соляной кислотой 2) гидроксидом на??рия 3) водой 4) железо
Ответить
География
Прямое или косвенное отношение к региональным конфликтам имеет Япония?
Ответить
Другие предметы
Отгадай шараду В начале слова мы высоки, непреступны, Но с Буквой И нам не по пут??, Второй слог- от дождя вас защитит, А так я линия. И до...
Ответить
Химия
Решите пожалуйста дам 50 балок !!
Ответить
Физика
80 сантиметрів це скільки м.
Ответить