Прямое или косвенное отношение к региональным конфликтам имеет Япония?
География
Прямое или косвенное отношение к региональным конфликтам имеет Япония?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Япония имеет прямое отношение
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