. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начерт??ть окружность. С чего Вы начнете?
Другие предметы
. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начерт??ть окружность. С чего Вы начнете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я начну с листа бумаги.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автобус ща 1 ч проехал 60 км затем еще 240км за 5ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути? задача 10.5
Русский язык
Другие предметы
Математика
Лыжник прошел 2 ч со скоростью 9км/ч. После этого он шел пешком еще полчаса со скоро??тью 3км/ч. Какой путь продела лыжник?