. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начерт??ть окружность. С чего Вы начнете?

Другие предметы
. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начерт??ть окружность. С чего Вы начнете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я начну с листа бумаги.
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