. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начерт??ть окружность. С чего Вы начнете?

Другие предметы

. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начерт??ть окружность. С чего Вы начнете?

Автор: Гость