На свете самое большое богатство - это труд. Найти основу предложения
Русский язык
На свете самое большое богатство - это труд. Найти основу предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большое богатство большое прилогательное богфтство прил
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