На свете самое большое богатство - это труд. Найти основу предложения

Русский язык
На свете самое большое богатство - это труд. Найти основу предложения
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Гость:
Большое богатство  большое прилогательное богфтство прил
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