Разложите множители 84 на простые множители четырьмя разными способами
Математика
Разложите множители 84 на простые множители четырьмя разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84:2 84:2:2:21=1 42:2 21:21 1
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