Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись ,ук??жите число ,двоичная запись которого содержит набольшшее количество значищих нулей 1)3 2)8 3)11 4)15

Информатика

Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись ,ук??жите число ,двоичная запись которого содержит набольшшее количество значищих нулей 1)3 2)8 3)11 4)15

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