Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись ,ук??жите число ,двоичная запись которого содержит набольшшее количество значищих нулей 1)3 2)8 3)11 4)15

Информатика
Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись ,ук??жите число ,двоичная запись которого содержит набольшшее количество значищих нулей 1)3 2)8 3)11 4)15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3_10 = 11_2 8_10 = 1000_2 11_10 = 1011_2 15_10 = 1111_2 Ответ 8_10 = 1000_2
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