Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись ,ук??жите число ,двоичная запись которого содержит набольшшее количество значищих нулей 1)3 2)8 3)11 4)15
Информатика
Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись ,ук??жите число ,двоичная запись которого содержит набольшшее количество значищих нулей 1)3 2)8 3)11 4)15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3_10 = 11_2 8_10 = 1000_2 11_10 = 1011_2 15_10 = 1111_2 Ответ 8_10 = 1000_2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ребята Определите все члены предложения! Полетел ворон к окну и видел,что девочк?? ест мороженое. Срочно!!!
Литература
Математика
Запиши выражения и найди их значения. к сумме чисел 7 и 3 прибавь 3. из разности чисел 13 и 3 вычти 3.
Другие предметы
Другие предметы