Ребята Определите все члены предложения! Полетел ворон к окну и видел,что девочк?? ест мороженое. Срочно!!!

Русский язык
Ребята Определите все члены предложения! Полетел ворон к окну и видел,что девочк?? ест мороженое. Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полетел (сказуемое, двумя чертами) ворон (подлежащее, одной чертой) к окну (обстоятельство, точка -пунктир) и видел (сказуемое, двумя чертами), что девочка (подлежащее, одной чертой) ест (сказуемое, двумя чертами) мороженое (дополнение, пунктир)
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