Ребята Определите все члены предложения! Полетел ворон к окну и видел,что девочк?? ест мороженое. Срочно!!!

Гость: Гость:

Полетел (сказуемое, двумя чертами) ворон (подлежащее, одной чертой) к окну (обстоятельство, точка -пунктир) и видел (сказуемое, двумя чертами), что девочка (подлежащее, одной чертой) ест (сказуемое, двумя чертами) мороженое (дополнение, пунктир)