Начертание прямоугольник со сторонами 5см и 3см. Найди периметр P=(a+b)×2 прямоугольн??ка
Математика
Начертание прямоугольник со сторонами 5см и 3см. Найди периметр P=(a+b)×2 прямоугольн??ка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(5+3)×2=16, нечего тяжелова нет
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