Начертание прямоугольник со сторонами 5см и 3см. Найди периметр P=(a+b)×2 прямоугольн??ка

Математика
Начертание прямоугольник со сторонами 5см и 3см. Найди периметр P=(a+b)×2 прямоугольн??ка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(5+3)×2=16, нечего тяжелова нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что такое миф 10 предложение напишите пожалуйста
Ответить
Физика
Вертолет, масса которого 27,2 т, поднимает на тросах вертикально вверх груз массой 15,3 т с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу тяги вертолета и силу, ...
Ответить
Қазақ тiлi
Рецепт любого блюда на казахском языке.
Ответить
Математика
Ученикам было предложено два диктанта в первом диктанте было в 2 раза больше слов ??ем во втором в обоих диктантах всего было 318 слов Сколько всег...
Ответить
Русский язык
На какие вопросы отвечают имена существительные противоположные по значению.
Ответить