Начерти 2 отрезка длина первого 8 миллиметров а длина второго в 4 раза больше
Математика
Начерти 2 отрезка длина первого 8 миллиметров а длина второго в 4 раза больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 умножить на 4 = 32, значит 32 миллиметра, или 3,2 сантиметра
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