Начерти 2 отрезка длина первого 8 миллиметров а длина второго в 4 раза больше

Математика
Начерти 2 отрезка длина первого 8 миллиметров а длина второго в 4 раза больше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 умножить на 4 = 32, значит 32 миллиметра, или 3,2 сантиметра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите номер 12, дописать предложения, даю 25 Б
Ответить
Математика
Приведите пример двух обыкновенных дробей, разность которых в три раза больше их ??роизведения. Приведите вычисления обосновывающие это свойство
Ответить
Русский язык
Даю 22балла. Напишите пожайлуста вступление и 2 доказательства. Вот темы: 1. Проблема взаимосвязи любви к природе и любви к родине . 2. Как ...
Ответить
История
Племянник киевского князя владимира?
Ответить
Геометрия
ПОмОГИТЕ с ГЕОМЕТРИЕЙ! Продолжение боковых сторон АВ и СД трапеции АВСД пересекутся в точке Е. Найти площадь треугольника АЕД, если АВ=5см, ВС=10...
Ответить