Начерти прямоугольник. Раздели его на квадрат и два треугольника. Вычисли периметр каждой фигуры. 3 класс

Математика

Начерти прямоугольник. Раздели его на квадрат и два треугольника. Вычисли периметр каждой фигуры. 3 класс

Автор: Гость