Начерти прямоугольник. Раздели его на квадрат и два треугольника. Вычисли периметр каждой фигуры. 3 класс
Математика
Начерти прямоугольник. Раздели его на квадрат и два треугольника. Вычисли периметр каждой фигуры. 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ето нереально потомучто нету не одного извесного сантиметра периметра …
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