Начертить отрезок АВ длиной 6 см .поставь на нём три точки С,Е и D сколько новых отрезков .

Математика

Начертить отрезок АВ длиной 6 см .поставь на нём три точки С,Е и D сколько новых отрезков .

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