Начертить отрезок АВ длиной 6 см .поставь на нём три точки С,Е и D сколько новых отрезков .

Математика
Начертить отрезок АВ длиной 6 см .поставь на нём три точки С,Е и D сколько новых отрезков .
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Гость:
Всего 9 отрезков AB,AC,AE,AD,BC,BE,BD,CE,CD
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