Помогите еще пж)оч надо)

Английский язык
Помогите еще пж)оч надо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.come 2.are you doing 3.am listening 4. play 5.do you want 6.am thinking 7. finishes 8.am not going
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