Найдите пожалуйста слово с чередующейся гласной в корне в данных предложениях.Бр??вна, ромашки, излучины рек состоят из множества оттенков и полусветов. Милой сердечной добротой веет от таких полдней, когда люди не поют песен, ...

Русский язык
Найдите пожалуйста слово с чередующейся гласной в корне в данных предложениях.Бр??вна, ромашки, излучины рек состоят из множества оттенков и полусветов. Милой сердечной добротой веет от таких полдней, когда люди не поют песен, на реку не бегут купаться, а как бы застыли в задумчивом замирании. Вся жизнь на многие годы вперед кажется ясной, простой и светлой.
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Автор: Гость
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Гость:
Это слово "замИрании" (чередование замЕреть)
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