Треть учеников пятого класса получили за диктант оценку "5". Сколько всего ученико?? в этом классе, если получили пятерку девять ребят?

Математика

Треть учеников пятого класса получили за диктант оценку "5". Сколько всего ученико?? в этом классе, если получили пятерку девять ребят?

Автор: Гость