Треть учеников пятого класса получили за диктант оценку "5". Сколько всего ученико?? в этом классе, если получили пятерку девять ребят?
Математика
Треть учеников пятого класса получили за диктант оценку "5". Сколько всего ученико?? в этом классе, если получили пятерку девять ребят?
Ответ(ы):
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27..................................
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