Город, где в 17 в, появились Оружейная палата и Хамовный двор. Это ведь Москва, да?

История
Город, где в 17 в, появились Оружейная палата и Хамовный двор. Это ведь Москва, да?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, это конечно-же Москва.
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