Начертите отрезок МN. Изобразите все точки, находящиеся на расстоянии 5 см и от точ??и М, и от точки N. Всегда ли можно найти иакие точки? Сколько может быть таких точек?

Математика
Начертите отрезок МN. Изобразите все точки, находящиеся на расстоянии 5 см и от точ??и М, и от точки N. Всегда ли можно найти иакие точки? Сколько может быть таких точек?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построение: 1) Отрезок MN (MN≤5 см) 2) окружность(1) с центром в точке N и радиусом 5 см 3) окружность(2) с центром в точке M и радиусом 5 см 4) точки пересечения окружностей (1 и 2)  - искомые точки - 2 точки в случае, если MN<5 см и 1 точка - середина отрезка MN, если MN=5 см Чтобы такие точки были необходимо, чтобы длина отрезка МN была меньше или равна 5 см.(MN≤5 см)
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