Выразите давление 500 мм рт. ст. в килопаскалях ;давление 93324 в милеметрах ртутного столба
Физика
Выразите давление 500 мм рт. ст. в килопаскалях ;давление 93324 в милеметрах ртутного столба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мм.рт.ст = 133,3 Па Поэтому р₁ = 500 мм.рт.ст × 133,3 Па = 66650 Па р₂ = 93324 Па /133,3 Па = 700,1 мм.рт.ст.
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