Выразите давление 500 мм рт. ст. в килопаскалях ;давление 93324 в милеметрах ртутного столба

Физика
Выразите давление 500 мм рт. ст. в килопаскалях ;давление 93324 в милеметрах ртутного столба
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мм.рт.ст = 133,3 Па Поэтому р₁ = 500 мм.рт.ст × 133,3 Па = 66650 Па р₂ = 93324 Па /133,3 Па = 700,1 мм.рт.ст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 класс помогите друзья. 3(а) нужно. Спасибо.
Ответить
Математика
Решите примеры:а)5целых2/5*(-1целая1/9)= б)-1целая3/4:5целых1/4=
Ответить
Русский язык
Составьте три предложения с любым вводным словом так,чтобы оно стояло в начале,в конце и внутри обособленных членов предложения
Ответить
Математика
Найдите 2/5 от 100, 2/3 от 90
Ответить
Физика
!!!ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Определите с помощью таблицы Менделеева, какие из перечисленных химических элементов (индий, сурьма, фосфор, скандий, галлий)...
Ответить