Определи порядок действий и вычисли значения выражений. (659874-650094)×45÷50+404401×2
Математика
Определи порядок действий и вычисли значения выражений. (659874-650094)×45÷50+404401×2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
659874-650094=9780 9780*45=440100 440100/50=8802 404401*2=808802 8802+808802=817604
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