Начертите по клеточкам такие же фигуры и найдите их периметр
Математика
Начертите по клеточкам такие же фигуры и найдите их периметр
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется фигура любого периметра s то надо умнажать на доуг друга
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