Над именами существительными напиши вопросы кто или что ?
Русский язык
Над именами существительными напиши вопросы кто или что ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имена сущ. отвечают на вопросы Кто? и Что?.
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