4целых 1/3 : (2x) = 1,3 : 3
Математика
4целых 1/3 : (2x) = 1,3 : 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 1/3:2х=13/10*1/3 13/3:2х=13/30 13/3*30/13=2х 2х=10 х=10/2 х=5
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