Решите систему уравнений: 1) у-х= -3 х^2-y^2= 63 2) x^2-y^2= 91 y+x= -7

Гость: Гость:

1) Система: у-х=-3 х^2- у^2=63 Метод подстановки: Выразим из первого уравнения у: y=x-3 Подставим во второе уравнение: x^2- (x-3)^2= 63 x^2 - (x^2-6x+9)=63 x^2 -x^2+6x-9=63 6x=63+9 6x=72 x=72:6 х= 12 у= 12-3 у=9 Ответ: х=12 ; у= 9 2) x^2-y^2=91 y+x=-7 у= -7-х x^2 - (-7-х)^2 = 91 x^2- ((-7) + (-x)) ^2 =91 x^2-(49+14x+x^2)=91 x^2- 49-14x-x^2=91 - 14x-49=91 - 14x=91+49 - 14x= 140 x= 140: (-14) х=- 10 у= - 7- (-10) = - 7+10 у=3 Ответ: х=-10 , у=3