Выясни происходит ли в наше время где-либо вооружённые конфликты и соблюдаются ли в ходе их разрешения нормы международного права?
Обществознание
Выясни происходит ли в наше время где-либо вооружённые конфликты и соблюдаются ли в ходе их разрешения нормы международного права?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вооруженный конфликт в Сирии. Нормы международного права нарушаются (под бомбовые удары попадают жилые районы) и не только - используются запрещенные способы ведения войны - боевики ИГИЛ применяли химическое оружие. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха - также обстрел жилых районов и др.
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