Надо написать. "Различия в обрядах и учениях" Западная церковь и Восточная церк??вь. Срооочно.
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Надо написать. "Различия в обрядах и учениях" Западная церковь и Восточная церк??вь. Срооочно.
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Гость:
Разделение церквей. Различия в обрядах и учениях : Западная церковь Восточная церковь. Язык богослужения – латинский Запрет на вступление в брак всем духовным лицам Внешний вид священников: брили бороды, выстригали волосы на темени. Богослужение – на греческом и местных языках. Вступать в брак запрещалось только монахам. Не брили бороды, не стригли волосы.
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