Надо решить уравнение 3*(0.4x+7)-4*(0.8-3)=2 0.6(x+7)-0.5(x-3)=6.8 ЕСЛИ ЧТО * ЭТО ЗНАК УМНОЖИТЬ
Математика
Надо решить уравнение 3*(0.4x+7)-4*(0.8-3)=2 0.6(x+7)-0.5(x-3)=6.8 ЕСЛИ ЧТО * ЭТО ЗНАК УМНОЖИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1.2х+21-3.2х-12=2 1.2х-3.2х=-21+12+2 -2х=-7 х=3.5 2)0.6х+4.2-0.5х-1.5=6.8 0.6х-0.5х=-4.2+1.5+6.8 0.1х=4.1 х=41
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