Надо решить уравнение 3*(0.4x+7)-4*(0.8-3)=2 0.6(x+7)-0.5(x-3)=6.8 ЕСЛИ ЧТО * ЭТО ЗНАК УМНОЖИТЬ

Математика

Надо решить уравнение 3*(0.4x+7)-4*(0.8-3)=2 0.6(x+7)-0.5(x-3)=6.8 ЕСЛИ ЧТО * ЭТО ЗНАК УМНОЖИТЬ

Автор: Гость