Надо составить три сложных предложения со словами ставить устонавливать живопис??ый картиный декоративный
Русский язык
Надо составить три сложных предложения со словами ставить устонавливать живопис??ый картиный декоративный
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