Надо составить три сложных предложения со словами ставить устонавливать живопис??ый картиный декоративный

Русский язык
Надо составить три сложных предложения со словами ставить устонавливать живопис??ый картиный декоративный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целенаправленная информация в печати и по телевидению с целью привлечения внимания к кому-чему-л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Является ли престол однокоренным словом к слову стол
Ответить
Математика
В треугольнике ABC сторона AB равна 27см и она больше стороны BC в 3 раза Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста все задания на фото.
Ответить
Қазақ тiлi
Просклонять сыныбымыз
Ответить
Математика
ЧТО ТАКОЕ СОВЕРШЕННОЕ ЧИСЛО, ВРЕМЕНИ НЕТ, ПОЖАЛУЙСТА ПОБЫСТРЕЕ
Ответить