Натрий органический или нет
Биология
Натрий органический или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натрий - неорганическое вещество. Это минеральные соли. К органическим веществам относятся: жиры, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты. К неорганическим относятся вода и минеральные соли.
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