Наибольший общий знаменатель 196 224
Математика
Наибольший общий знаменатель 196 224
Ответ(ы):
Гость:
196 = 2*2*7*7 = 2²*7² 224 = 2*2*2*2*2*7 = 2^5*7 НОЗ = 2²*7 = 28
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