Сочинение на тему-Встреча повзрослевших Валека и Васи.

Гость: Гость:

Если можно сочинять, то.. Ребята встретились через много лет. По-началу они не узнали другу-друга, но Валек крикнул вслед задумчивому Васе:" Васька! Стой! Стой!" Обернувшись, он понял кто это. Весь оставшийся вечер они просидели на берегу реки и вспоминали то, как они познакомились. У Валька по щекам побежали слезы. Это были слезы радости, а может и огорчения того, что когда-то все закончилось. После нескольких часов ребята узнали кто кем стал в своей взрослой жизни, оказалось, что Вася пошел по стопам отца, а Валек странствовал по стране в поисках новой жизни. ________________________________________________