Найди 4 дроби каждая из которых больше 5/9 и меньше 7/9
Математика
Найди 4 дроби каждая из которых больше 5/9 и меньше 7/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/9=2/3 - первая дробь. Известно, что приближённо 5/9=0,555555555 и так сполшные пятёрки. 7/9=0,777777777 и так одни семёрки. Тогда в качестве ответа подойдёт значение 0,56=56/100=14/25 - вторая дробь. Подойдёт 0,6=3/5 - третья дробь. Подойдёт 0,7=7/10 - четвёртая дробь. Ответ: 2/3 , 14/25, 3/5, 7/10.
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