Найди две пятых чисел 5,10,20,25,30,40
Математика
Найди две пятых чисел 5,10,20,25,30,40
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5/5=1 10/5=2 20/5=4 25/5=5 30/5=6 40/5=8
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