Найди две пятых чисел 5,10,20,25,30,40

Математика
Найди две пятых чисел 5,10,20,25,30,40
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/5=1 10/5=2 20/5=4 25/5=5 30/5=6 40/5=8 
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