Найди среднее арифметическое чисел а)15,5+16,8 б)7,5+8,25+15,3+17,8 в)6+4,5+2,6
Математика
Найди среднее арифметическое чисел а)15,5+16,8 б)7,5+8,25+15,3+17,8 в)6+4,5+2,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (15,5 + 16,8) /2 = 32,3 / 2 = 16,15 б) (7,5 + 8,25 + 15,3 + 17,8) / 4 = 48,85 /4 = 12,2125 в) ( 6 + 4,5 + 2,6) /3 = 13,1 / 3 = 4,3(6)
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