Найди значение выражения 350:х+17 при х = 14
Математика
Найди значение выражения 350:х+17 при х = 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350:х+17 при х=14 350:14+17 25+17=42
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