Найдите 3 слова со звуком [ei] Australia Britain China Italy Russia Spain USA

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Найдите 3 слова со звуком [ei] Australia Britain China Italy Russia Spain USA
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Гость:
Australia Spain USA.....................................................................
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