Найдите координаты точки пересечения графиков функций y=-2x+2 и y=2x+3 пожаалуйста
Математика
Найдите координаты точки пересечения графиков функций y=-2x+2 и y=2x+3 пожаалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти координату х, нужно приравнять уравнения -2х+2=2х+3; -1=4х; х=-0,25 А чтобы найти у, найденный х подставляем в любое из уравнений у=-2*(-0,25)+2=0,5+2=2,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Математика
Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 66 км/ч, то опоздает на 11 ча??, а если поедет со скоростью 7,27,2 км/ч, то приедет вовремя...
Биология