Сочинение моя команата... 1 вступление 2 описание комнаты (несколько абзацев)3 заключение

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Сочинение моя команата... 1 вступление 2 описание комнаты (несколько абзацев)3 заключение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень нравится моя комната,она уютная и светлая.Также здесь я провожу большое количество времени:делаю уроки,играю,отдыхаю и занимаюсь своими делами.Также у меня есть большой книжный шкаф.Там стоят книги которые необходимы мне для школы,комиксы,инциклопедия и много другого.Я очень люблю свою комнату.Моя комната-это моя крепость.
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