Сочинение моя команата... 1 вступление 2 описание комнаты (несколько абзацев)3 заключение

Гость: Гость:

Мне очень нравится моя комната,она уютная и светлая.Также здесь я провожу большое количество времени:делаю уроки,играю,отдыхаю и занимаюсь своими делами.Также у меня есть большой книжный шкаф.Там стоят книги которые необходимы мне для школы,комиксы,инциклопедия и много другого.Я очень люблю свою комнату.Моя комната-это моя крепость.