ВНИМАНИЕ! 50 БАЛЛОВ И СПАСИБО! Напишите 10 вопросов к тексту)
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ВНИМАНИЕ! 50 БАЛЛОВ И СПАСИБО! Напишите 10 вопросов к тексту)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Wha t did they say aboud there home? 2.Wa t"s tradi tion they had? 3.Is the home nise ? 4.Who t Williom like to do? Wa ts rooms they hawe ? 6.Is house laurh? 7.Habe they гoт a гarden ? 8.Wa ts in the гarden? 9.Are they loвe there home? 10.why they like there home?
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