Найдите корень уравнения log5(1-2x)=3
Математика
Найдите корень уравнения log5(1-2x)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось вот так,по свойствам логарифма. (1-2x)=5^3 1-2x=125 -2x=125-1 -2x=124 x=-62
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