ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1) определить количество вещества углекислого газа co2 массой 11г. 2) Вычислите молекулы воды образовашиеся при взаимодействие 6,71 л. водорода с кислородом. 3) Вычислите массу оксида фосфора(v) образовав...

Гость: Гость:

1) Дано: m(CO2) = 11 г ∨(СО2) - ? ∨=m/M М(СО2) = 44 г/моль ∨(CO2) = 11 г/44 г/моль = 0,25 моль 2) Дано: М(Н2) = 6,71 л N(H2O) - ? 6.71 л х моль 2H2 + O2 = 2H2O 44,8 л 2 моль х=∨(Н2О) = 0,3 моль N=N(A)*∨(Н2О) N = 3,02* 10²³ *0,3/моль = 1,07*10²⁴ 3. Дано: m(P) = 3.1 г m(P2O5) -? M(P2O5) = 142 г/моль 3.1 г х г 4P + 5O2 = 2P2O5 124 г 284 г х=m(P2O5) = 7,1 г