Старинная задача. Прохожий,догнавший другого,спросил:Как далеко до деревни, которая у нас впереди? Ответил другой прохожий: Расстояние от той деревни, от которой ты идёшь, ровно треть части всего расстояния между деревнями, а е...
Математика
Старинная задача. Прохожий,догнавший другого,спросил:Как далеко до деревни, которая у нас впереди? Ответил другой прохожий: Расстояние от той деревни, от которой ты идёшь, ровно треть части всего расстояния между деревнями, а если ещё пройдешь 2 версты, тогда будешь ровно посередине между деревнями.Сколько верст осталось ещё идти первому прохожему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/3 + 2 = x/2 x/6 = 2 x = 12
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