Старинная задача. Прохожий,догнавший другого,спросил:Как далеко до деревни, которая у нас впереди? Ответил другой прохожий: Расстояние от той деревни, от которой ты идёшь, ровно треть части всего расстояния между деревнями, а е...

Математика

Старинная задача. Прохожий,догнавший другого,спросил:Как далеко до деревни, которая у нас впереди? Ответил другой прохожий: Расстояние от той деревни, от которой ты идёшь, ровно треть части всего расстояния между деревнями, а если ещё пройдешь 2 версты, тогда будешь ровно посередине между деревнями.Сколько верст осталось ещё идти первому прохожему?

Автор: Гость