Найдите корень уравнения (распишите, пожалуйста, подробно): = 0,81 +

Алгебра
Найдите корень уравнения (распишите, пожалуйста, подробно): = 0,81 +
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условии опечатка. Это задание из банка заданий ЕГЭ.  Решается так. 9^(5+2x) = 0,81 * 10^(5+2x); 9^(5+2x) = 81/100  * 10^(5+2x);   Все делим на 10^(5+2x); получаем (9/10)^(5+2x) = (9/10)^2; приравниваем степени  5+2x= 2; 2x = - 3;  x = - 1,5.
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