Найдите корень уравнения (распишите, пожалуйста, подробно): = 0,81 +
Алгебра
Найдите корень уравнения (распишите, пожалуйста, подробно): = 0,81 +
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условии опечатка. Это задание из банка заданий ЕГЭ. Решается так. 9^(5+2x) = 0,81 * 10^(5+2x); 9^(5+2x) = 81/100 * 10^(5+2x); Все делим на 10^(5+2x); получаем (9/10)^(5+2x) = (9/10)^2; приравниваем степени 5+2x= 2; 2x = - 3; x = - 1,5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Начните составлять таблицу отражающую территориальные изменения происходившие ?? России в разные исторические периоды
Русский язык
Английский язык
Информатика
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодировке Что тут хитрить, пожа...