Найдите корень уравнения (распишите, пожалуйста, подробно): = 0,81 +

Гость: Гость:

В условии опечатка. Это задание из банка заданий ЕГЭ. Решается так. 9^(5+2x) = 0,81 * 10^(5+2x); 9^(5+2x) = 81/100 * 10^(5+2x); Все делим на 10^(5+2x); получаем (9/10)^(5+2x) = (9/10)^2; приравниваем степени 5+2x= 2; 2x = - 3; x = - 1,5.