Ударение в слове баловать на 1 а или на 2
Русский язык
Ударение в слове баловать на 1 а или на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БаловАть .............
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